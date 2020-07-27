«Раскатал губу»: муж Пугачевой новым селфи обратил на себя внимание Алики Смеховой

Напомним, что в ноябре 2017 года Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой. Несмотря на значительную разницу в возрасте — в двадцать семь лет — супруги сумели построить гармоничные отношения. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. По словам шоумена, именно его жена выступила инициатором появлениях их общих детей.

При этом ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале высказался и о дружбе Примадонны с экс-супругом. Так, Максим отметил, что для их семьи Филипп Киркоров — это уже что-то святое. Галкин уточнил, что никогда не ревновал Аллу Борисовну к ее прошлому. Ко всему прочему, шоумен и сам неплохо поладил с бывшим возлюбленным своей жены. Филипп Бедросович частый гость в доме Примадонны.

На личной страничке в Instagram Максим поделился свежим селфи с поклонниками, чем и привлек внимание Алики Смеховой. Актриса сделала комплимент мужу Примадонны, отметив, что шоумен выглядит очень молодо и вполне может сойти за школьника.