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«Раскатал губу»: муж Пугачевой новым селфи обратил на себя внимание Алики Смеховой

Актриса заметила, что Максим Галкин выглядит очень молодо.

«Раскатал губу»: муж Пугачевой новым селфи обратил на себя внимание Алики Смеховой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, что в ноябре 2017 года Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой. Несмотря на значительную разницу в возрасте — в двадцать семь лет — супруги сумели построить гармоничные отношения. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. По словам шоумена, именно его жена выступила инициатором появлениях их общих детей.

При этом ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале высказался и о дружбе Примадонны с экс-супругом. Так, Максим отметил, что для их семьи Филипп Киркоров — это уже что-то святое. Галкин уточнил, что никогда не ревновал Аллу Борисовну к ее прошлому. Ко всему прочему, шоумен и сам неплохо поладил с бывшим возлюбленным своей жены. Филипп Бедросович частый гость в доме Примадонны.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин поделился свежим селфи и привлек внимание Алики Смеховой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На личной страничке в Instagram Максим поделился свежим селфи с поклонниками, чем и привлек внимание Алики Смеховой. Актриса сделала комплимент мужу Примадонны, отметив, что шоумен выглядит очень молодо и вполне может сойти за школьника.

«Что-то давно я вас не баловал самолюбованием! Раскатал губу», — пошутил Галкин.

«Скоро в школу», — обратилась к шоумену Смехова.

«Хорош!» — похвалила Максима Ирина Безрукова.

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