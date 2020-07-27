«Никто меня не увольнял! Это все чушь»: Катя Гордон высказалась об уходе с Первого канала

Напомним, что пока певица-народница Надежда Бабкина находилась в больнице под присмотром врачей с пневмонией и подтвержденным анализом на CoViD-19, ее в программе «Модный приговор» временно заменяла Екатерина Гордон.

В своем микроблоге телеведущая напомнила, что уже давно сотрудничает с Первым каналом и не раз появлялась на различных передачах в качестве эксперта. Однако сейчас, как рассказала экс-супруга Сергея Жорина в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro, она не видит на отечественном ТВ ни одной программы, которая заинтересовала бы ее как ведущую.

Ко всему прочему, Екатерина высказалась о своем уходе с Первого канала. Ранее в СМИ появились слухи о том, что малоприятная история с увольнением Гордон связана с откровениями телеведущей о болезни Александра Васильева. Якобы бывшая жена звездного адвоката Сергея Жорина предвосхитила события, подтвердив журналистам информацию о том, что у историка моды действительно был диагностирован коронавирус.

И сделано это было до того, как сам искусствовед вышел на связь с журналистами. Однако Екатерина эти домыслы отрицает и говорит, что о своем бывшем соведущем они ничего и никому не говорила. Гордон также дала понять, что ни на кого не обижается. Светская львица напомнила, что сейчас ее мало интересует телевидение, так как она нашла себя в другой сфере — юриспруденции.