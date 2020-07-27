Любовница Прилучного Мирослава Карпович: «Благодарна мужчинам за сексуальный потенциал»

Актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович обрела вторую популярность после слухов о романе с «мажором» Павлом Прилучным. Впервые об отношениях молодых людей заговорили сразу после развода последнего с Агатой Муцениеце. Не прошло и недели, как счастливую Карпович видели в компании Павла во время похода по гипермаркету. Позже влюбленные вместе с детьми Павла отправились в Ялту, где провели насыщенные выходные. Тогда публика разделилась на две части: одни заявляли, что судить актрису не стоит, мол, сердцу не прикажешь, другие же наоборот были уверены — именно из-за девушки семья распалась.

Как оказалось, Карпович не так уж и скромна, как кажется на первый взгляд. Так, например, в свое время Мирослава приняла участие в «голой» съемке для мужского эротического журнала. Прежде чем согласиться на сотрудничество, Карпович посоветовалась с родителями. Удивительно, но ни мама, ни папа отказом не ответили.

«Ты что, целлюлитная? Толстая? Иди и сфоткайся красиво!» — вспоминает актриса слова мамы. Папа тогда добавил: «Ты только не все показывай, доча!»

Очень часто Карпович появляется в поисковой строке. Вниманию со стороны мужчин Мирослава рада и отшучивается: не исключено, что когда-нибудь она решится принять участие и в фильмах для взрослых.

«Я благодарна мужчинам за мой сексуальный потенциал», — подмечает она в программе «Давай по-быстрому». Не скрывает Мирослава и свой не вполне идеальный образ жизни — так выяснилось, что новая избранница Павла может употребить алкоголь в компании.