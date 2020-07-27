Дроздов объяснил, почему кошки могли помочь собаке-инвалиду перейти дорогу

В Сети появилось видео про дружбу животных, которое тут же облетело множество пабликов. Ночью 18 июля водитель записал на авторегистратор (предположительно, в Краснодарском крае), как две кошки переводят через дорогу собаку со сломанными лапами. На ролике видно, как хвостатый «эскорт» сопровождает черного пса-инвалида, не давая ему упасть и остановиться. Вместе они благополучно перешли проезжую часть и вызвали удивление у шофера.

Журналисты заинтересовались этим видео и попросили прокомментировать его доктора биологических наук и телеведущего Николай Дроздова.

«Они могут помогать друг другу, если они из одной стаи. Такое может быть, если собачье сообщество эту собаку отвергло, или поблизости других собак нет. Очень много зависит от предыстории. Если дружба сложилась — она может быть очень крепкой», — сказал 83-летний зоолог «Газете.ru».

По его словам, подобная дружба могла легко сложиться, если у этих животных один хозяин. Если же они все бездомные, то такая солидарность, конечно, маловероятна. Экс-ведущий программы «В мире животных» посетовал, что автор ролика не проследил за ночными пешеходами. В этом случае можно было бы разобраться, почему кошки помогают собаке.