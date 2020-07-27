Николай Фоменко признался в сексуальных домогательствах педагога

Актер разоткровенничался со своими подписчиками на личной странице в инстаграме, но многие решили, что это шутка на актуальную тему.

Николай Фоменко рассказал давнюю историю из своей студенческой жизни. По словам актера, он не смог построить карьеру нефтяника, потому что подвергался приставаниям со стороны преподавателя. Николай даже назвал имя педагога – Кристина Константиновна Б. И задался вопросом: а не подать ли на нее в суд? Актер решил, что подписчики поддержат его в этом вопросе.

«Я отказался, потому что она не нравилась мне. Ну и не понимал я, как я могу с педагогом… Все, меня выгнали из института. Она сделала все, чтобы моя жизнь пошла наперекосяк», — рассказал Фоменко.

От такого признания поклонники актера пришли в шок. Однако многие из них заподозрили, что это выдуманная история — юмор на актуальную тему. Шутку поддержала коллега Фоменко – актриса МХТ им. Чехова Кристина Бабушкина.

«У Кристины Константиновны тоже карьера в Зарайске не задалась… Поговаривают, она кардинально поменяла профиль», — прокомментировала актриса публикацию.

К слову, отчество Кристины Бабушкиной на самом деле Константиновна. Вместе с Фоменко они задействованы в проекте «Беспринципные» по рассказам писателя Александра Цыпкина.

Отметим, что Николай Фоменко часто провоцирует своих подписчиков. Недавно он опубликовал фото из ванны с актрисой Ариной Постниковой. Фанаты тут же решили, что у них роман. Оказалось, что это был кадр со съемочной площадки.