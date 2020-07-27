Андрей Разин вспомнил, как Олегу Крестовскому не в чем было выходить на сцену

Продюсер Андрей Разин вспомнил, как начиналась карьера Олега Крестовского. Этой истории создатель группы «Ласковый май» посвятил пост в инстаграме, который сопроводил ретро-фотографиями. В группу молодой исполнитель попал в 1990 году. Но беда была в том, что музыканту тогда нечего было надеть. Одежду приходилось брать у коллег по цеху.

«Когда в первый раз в гостинце «Орленок», на детском марафоне, он вышел в одежде Юры Шатунова (кстати, майку и джинсы Юра снял и отдал ему, потому что у него даже не было вещей, чтобы выйти на центральное телевидение). Тем не менее, Юра поделился с ним одеждой и Олег вышел так на сцену», — написал Разин.

Также продюсер сообщил, что группа «Ласковый май» всегда гордилась Крестовским. Сейчас музыкант воспитывает двух дочерей и счастлив в личной жизни.