«О, вот сейчас как мама!»: Орбакайте высказалась о своем сходстве с 71-летней Пугачевой

Певица подметила, что в юности окружающие постоянно говорили ей о том, что она не унаследовала от Аллы Борисовны ни внешности, ни голоса. Какие-то общие черты с именитой мамой у Кристины появились только в зрелом возрасте.

49-летняя Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась, что, когда она была еще юной девочкой окружающие донимали ее разговорами о том, что она совершенно не похожа на свою именитую маму. По словам певицы, она постоянно слышала, что не унаследовала от Аллы Борисовны ни внешности, ни голоса, ни поведения. По этой причине дочка Примадонны никогда не комплексовала из-за своей схожести с родительницей. Кристина всегда чувствовала себя самостоятельной единицей. Ведь все вокруг внушали ей то, что она, как говорит сама Орбакайте, полная противоположность Пугачевой — «антимама».

Такие беседы певицу ничуть не расстраивали. И даже наоборот! Кристина занималась творчеством, много гастролировала, снималась в кино, играла на сцене театра, не стремясь кому-то доказать, что она также талантлива и успешна. И по прошествии лет, уже в более зрелом возрасте этот вектор в истории с непохожестью на свою именитую маму поменял свое направление. Теперь, как говорит Орбакайте, все чаще она слышит в свой адрес другие фразы. Что она стала походить на Аллу Борисовну. По словам певицы, многие разглядели, что у них схожие жесты и манеры — то, что нельзя отрепетировать. Это, как считает артистка, какие-то генетические вещи.