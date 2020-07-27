Александр Розенбаум спас человека на съемках ток-шоу

Александр Розенбаум принимал участие в съемках ток-шоу, когда на площадке произошел инцидент. Один из телеоператоров оступился и упал с помоста вместе со всем оборудованием. Певец сразу же оказал первую помощь пострадавшему до приезда скорой. Оператор получил серьезные травмы.

Программа с участием певца выйдет в эфир осенью. Именно поэтому всех участников съемок попросили быть без медицинских масок.

«Мы надеемся, что к моменту выхода программы от коронавируса не останется и следа», — прокомментировал свою просьбу ведущий шоу «СтарХиту».

Напомним, 68-летний бард родился в семье врачей и имеет медицинское образование. Он не раз оказывал первую помощь. Так, в 2018 году артист спас женщину, которая потеряла сознание на борту самолета. Пассажирке стало плохо уже в воздухе. А когда бортпроводники начали искать врача, Розенбаум вызвался помочь и сделал ей искусственное дыхание.