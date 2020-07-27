Взаимоотношениям Кейт Миддлтон и Меган Маркл посвятят главу новой книги

Работа журналистов Омида Скоби и Кэролайн Дюран будет посвящена принцу Гарри и Меган Маркл. О взаимоотношениях актрисы и Кейт Миддлтон авторы расскажут в отдельной главе. По их мнению, женщины никогда не враждовали между собой.

«Они плохо знают друг друга. Отношения Миддлтон и Маркл никак не развивались. После знакомства Кейт не пыталась узнать возлюбленную Гарри поближе. Меган была расстроена, что ей не удалось подружиться с Кейт, но нельзя сказать, что она лишилась сна из-за этого», cIr6HAsnlc0wNgsfjT4 цитирует писателей Elle.

больше по теме Скандальная книга Меган Маркл и принца Гарри выйдет в августе Букингемский дворец с опаской ждет этот момент.

В свое время Мекан Маркл ждала от герцогини Кембриджской ценных советов. Но королевская особа не спешила ими делиться. Не дождалась слов поддержки Маркл и после того, как СМИ начали ее травить. Как уверяют журналисты, принц Уильям просил младшего брата не торопиться с женитьбой на актрисе. Его сторону тогда приняла и Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские готовят к публикации биографическую книгу. В Букингемском дворце ждут этот момент с опаской. Ведь, по словам инсайдеров, на страницах издания Меган не будет себя сдерживать.