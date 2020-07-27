Разлучила окончательно: певица Алекса соблазнила молодого отца

На нем — белоснежная рубашка, на ее блузке — сексуальное декольте. Певица Алекса опубликовала на своей странице в Instagram cнимки свидания с возлюбленным- финтес-тренером Вячеславом Дайчевым. Фотограф запечатлел счастливую пару на палубе яхты, которая курсирует по Неве. Влюбленные целуются, держат в руках бокалы с шампанским и выглядят очень счастливыми.

«Люблю, когда мы вместе мечтаем и строим планы на будущее, люблю когда ты меня смешишь и при этом улыбаешься, а я улыбаюсь в ответ…», — подписала пост певица.

Перед речной прогулкой Алекса и Дайчев посмотрели Парад ВМФ России и авиашоу. Примечательно, что в первых числах июля у Дайчева родился ребенок от гражданской супруги танцовщицы балета Филиппа Киркорова Александры Сивковой. Ради отношений с , молодой человек оставил экс-невесту одну на время всего срока беременности.

Он появился рядом с Сивковой только во время родов. Малыша назвали Тимуром.

Но, судя по всему, не ребенок, ни разница в возрасте, 31 — летняя поп — дива старше избранника на 6 лет, не мешает паре чувствовать себя комфортно рядом друг с другом.