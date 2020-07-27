Вдова Дмитрия Марьянова привела в его квартиру нового мужчину

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик живет в трехкомнатной квартире актера с новым мужем и дочкой от первого брака. Жилплощадь в престижном районе Москвы принадлежит не только ей. На квадратные метры претендуют также сын актера Даниил и престарелый отец. Но выяснять отношения по этому поводу оба не хотят.

«Написать заявление в полицию могут, но действовать такими жесткими методами ни Даниил Марьянов, ни Юрий Георгиевич не хотят. Хотят, чтобы раздел завершился по закону. Вот если после судебного раздела у отца и сына возникнут препятствия и их по-прежнему не допустят к их имуществу, тогда уже без полиции и судебных приставов не обойтись», — цитируют «Дни.Ру» адвоката семьи Марьяновых.

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Помимо этой квартиры на Дмитрия Марьянова оформлена и другая недвижимость. Это однокомнатная квартира в Тушино, там же доля в родительской квартире и дача в Подмосковье. В последней живет отец актера. Слушания по делу о наследстве Дмитрия Марьянова возобновились в Савеловском суде. Перерыв в несколько месяцев был связан с карантином.

Напомним, Дмитрий Марьянов и Ксения Бик стали супругами в 2015 году. Через два года актера не стало.