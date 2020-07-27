«Не собирался заменить им отцов»: Орбакайте вспомнила, как Дени и Никита отнеслись к появлению отчима

Кристина подметила, что ее мальчики сумели найти общий язык с ее третьим мужем. Ведь он стал членом их семьи.

В одном из интервью 49-летняя Кристина Орбакайте рассказала о том, как Никита и Дени отнеслись к появлению отчима. Бизнесмен Михаил Земцов стал третьим мужем певицы, от которого она родила долгожданную дочку Клавдию, ей уже исполнилось восемь лет. Как говорит артистка, ее мальчики сумели найти общий язык с ее возлюбленным. Ведь он стал членом их семьи. При этом старшая дочка Аллы Борисовны подметила, что скорее всего непросто во всей этой истории пришлось именно Михаилу.

Кристина заверила, что он никогда не пытался заменить ее сыновьям отцов. Такого, как считает певица, у него и в мыслях не было. При этом бывали моменты, когда Никите и Дени требовался мужской совет. Или назревал какой-то диалог в воспитательных целях. В таких ситуация муж певицы всегда настаивал на том, что с мальчишками должны быть рядом их родные отцы.

«Он изначально не собирался заменить им отцов! Никогда не лез со своими нравоучениями», — приводит «ОК» слова Кристины Орбакайте.

Артистка благодарна Михаилу за то, что он сумел стать другом ее сыновьям. По этой причине Никита и Дени всегда воспринимали отчима, как человека к которому можно обратиться за советом. Именно он предложил старшему внуку Примадонны поехать учиться в Нью-Йорк в New York Film Academy. И как считает Кристина, тогда ее сын сделал правильный выбор. Учась за границей, Пресняков стал более самостоятельным и ответственным.. Он не только сменил обстановку, но и выучил язык.

«По сей день, бывает, ребята звонят: Мам, привет, как дела? А можно Мишу к телефону?» — добавила певица, уточнив, что ее сыновья прекрасно ладят с Михаилом и считают его близким человеком.

К слову, Дени очень привязан к восьмилетней сестренке Клавдии. Образование юноша получал в Англии, поэтому не мог часто видеться со своей семьей.