Лобода впервые после карантина выступила на Украине в черном мини-платье

Популярная певица Светлана Лобода выступила на закрытом для широкой аудитории банкете в дорогостоящем заведении Киева. Светская тусовка, судя по всему, соскучилась по подобного рода мероприятиям. Поэтому в репертуаре звезды были самые известные хиты. Но, кажется, больший восторг гостей вечеринки вызвал наряд Лободы.

Светлана вышла на сцену в очень откровенном черном платье, которое было покрыто стразами. Среди посетителей за закрытыми дверями были замечены резидент Comedy Club Александр Ревва, дизайнеры Лилия Литковская и Бичолла Тетрадзе. На своей странице в Instagram Лобода разместила кадры роскошного салюта. Яркие залпы раздавались рядом с водой.

Не забыла звезда выложить снимок с борта самолета, на котором летела в Киев.

«Когда жизнь в ритме нон-стоп!» — подписала снимок Лобода.

Яркий образ певицы в розовом спортивном костюме оценили как многочисленные подписчики, так и коллеги из мира шоу-бизнеса. Лишь все тот же Александр Ревва оставил довольно неоднозначный комментарий по поводу невзрачного салона.

«А где это — ужасный бизнес или крутой эконом?» — спросил актер.

Стоит добавить, что певица, скорее всего, прилетела в Киев из Греции. Там дива провела летний отпуск.

Кстати, Эллада входит в так называемый зеленый список въезда на территорию Украины. То есть людям, которые пребывают в Незалежную из некоторых стран этого перечня, не нужно проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. России в этом списке пока нет.