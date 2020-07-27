Юлия Барановская опубликовала трогательный снимок рыжего из «Иванушек» со своими детьми

На своей странице в инстаграм Юлия Барановская опубликовала фото Андрея Григорьева-Апполонова со своими детьми. Пост сопроводила трогательным поздравлением.

«Самый супер позитивный, талантливый, самый энергичный, самый добрый, самый веселый, душа компании, и, конечно, вечно молодой. Будь всегда здоров – это самое главное. Всегда рядом. Мы с детьми тебя обнимаем и целуем!» — написала Барановская.

По словам телеведущей, фото было сделано на Бали в январе 2018 года. А подписчики звезды отметили, что они были бы идеальной парой.

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Напомним, 26 июля Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. На вечеринку по случаю юбилея исполнителя собрались многие представители российского шоу-бизнеса. Бессменным участником группы «Иванушки International» он стал в 1995 году.