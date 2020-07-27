Псевдоменеджер Елены Темниковой провел блогера

Полиция ищет мошенников, которые ловко обвели вокруг пальца популярного блогера Антона Северина. С молодым человеком в сети связался некий собеседник и назвался представителем певицы Елены Темниковой (концертным директором) Табризом Шахиди. Аферист предложил парню публиковать посты о звезде на очень выгодных условиях. Фотография профиля, номер мобильного телефона, с которого позже позвонил преступник, не вызвали о блогера никаких подозрений.

Чуть позже с Севериным связался якобы помощник Шахиди, который так ловко манипулировал цифрами статистики, рассуждал о шоу-бизнесе, рекламе и крупных контрактах, что Антон полностью доверился ловкачам. Не смутило даже условие — в качестве предоплаты нужно было перевести на незнакомый счет 40 тысяч рублей, что Северин и сделал.

А вот дальше началось самое интересное. История сообщений после списания денег была сразу же удалена, а в трубке по номерам раздавались лишь длинные гудки.

«Антон связался с настоящим концертным директором, Табризом Шахиди, который и объяснил мужчине, что его обманули», — сообщили kp.ru в полиции.

В правоохранительных органах также рассказали, что подобный вид мошенничества сейчас очень популярен в киберпространстве. Злоумышленники — очень тонкие психологи. Блогеры часто становятся жертвами хитрых манипуляторов.