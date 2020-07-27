Источник: Михаила Ефремова, скорее всего, оставят под домашним арестом

Через две недели истекает срок домашнего ареста, под который помещен заслуженный артист России Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Суд начнется 29 июля, а это значит людям в мантиях предстоит вновь решить, где будет содержаться обвиняемый на срок судебных разбирательств.

Неназванный источник сообщил информационному агентству ТАСС, что за весь срок домашнего ареста Ефремов не допустил ни одного нарушения условий содержания. Актер сидел дома, не пользовался интернетом и телефоном, общался исключительно с родственниками, следователями и адвокатами. Так что на время судебных тяжб Михаила Ефремова, скорее всего, оставят под домашним арестом.

«Речь о подписке о невыезде не идет»,- подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, актер стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади в столице вечером 8 июня. Его внедорожник протаранил автомобиль службы доставки. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Экспертиза показала, что Ефремов был сильно пьян, более того в его организме были найдены следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет колонии.