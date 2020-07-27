«Не переживай, Лер»: Харламов высказался об «алкоголизме» Кудрявцевой

Шоумен Гарик Харламов высказался о слухах в отношении телеведущей Леры Кудрявцевой. В сети появилась информация, что звезда страдает от пагубного пристрастия к алкоголю. Появился даже список знаменитостей с зависимостью, который почему-то и возглавила Кудрявцева.
Сама она составленный антирейтинг подняла на смех на своей странице в Instagram, заявив, что не употребляет спиртное даже по праздникам.
В комментариях к посту ТВ-персоны Харламов написал, что его самого часто пытаются обвинить в алкоголизме. Даже развод с Кристиной Асмус, якобы, случился из — за регулярных попоек.
«Не переживай Лер, по их версии мы разводимся потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе», — поддержал Кудрявцеву шоумен.
Между тем, поклонники резидента Comedy Club и звезды фильма « Текст» продолжают гадать об истинных причинах разрыва отношений. Пока Асмус и Харламов скрывают детали развода, он уже оброс множеством слухов.
Есть версия, что именно Кристина первой решила разойтись с шоуменом. Но есть и те, кто считает, что инициатором развода был именно Харламов. Якобы, он влюбился без памяти, и был готов бежать от бывшей жены со всех ног.