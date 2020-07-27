«Не переживай, Лер»: Харламов высказался об «алкоголизме» Кудрявцевой

Ранее телеведущая пожаловалась, что в интернете она на первом месте в рейтинге пьющих звезд.

Шоумен Гарик Харламов высказался о слухах в отношении телеведущей Леры Кудрявцевой. В сети появилась информация, что звезда страдает от пагубного пристрастия к алкоголю. Появился даже список знаменитостей с зависимостью, который почему-то и возглавила Кудрявцева.

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Сама она составленный антирейтинг подняла на смех на своей странице в Instagram, заявив, что не употребляет спиртное даже по праздникам.

В комментариях к посту ТВ-персоны Харламов написал, что его самого часто пытаются обвинить в алкоголизме. Даже развод с Кристиной Асмус, якобы, случился из — за регулярных попоек.

«Не переживай Лер, по их версии мы разводимся потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе», — поддержал Кудрявцеву шоумен.

Между тем, поклонники резидента Comedy Club и звезды фильма « Текст» продолжают гадать об истинных причинах разрыва отношений. Пока Асмус и Харламов скрывают детали развода, он уже оброс множеством слухов.

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Есть версия, что именно Кристина первой решила разойтись с шоуменом. Но есть и те, кто считает, что инициатором развода был именно Харламов. Якобы, он влюбился без памяти, и был готов бежать от бывшей жены со всех ног.