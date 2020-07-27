Звездные забавы: Ротару и Свиридова обосновались на своих дачах и увлеклись рыбалкой

А вот Лолита только мечтает выбраться в собственный дом в Болгарии.

Коронавирус внес определенные коррективы в привычное летнее времяпровождение отечественных звезд. Кто-то приобрел дорогие путевки в Сочи или Крым, а кто-то отправился на собственные дачи.

Одна из таких счастливиц – Алена Свиридова, у которой имеется недвижимость в Крыму. А пока закрыты границы, певица вывешивает во дворе своего дома флаги из стран, где успела побывать до пандемии.

«Мало того, что они красивые, они еще выполняют функцию защиты от солнца», — заметила Алена.

Звезда живет возле моря, где частенько не только купается, но и рыбачит.

Любопытно, что тем же самым увлечена и другая звезда – София Ротару, пишет КП. Народная артистка в этом году пребывает не на своей любимой вилле в Италии и не в шикарном крымском доме, а на даче в Киеве, которую, по данным издания, она приобрела за 1 миллион долларов.

«Могу по два-три часа неподвижно сидеть с удочкой и ждать, пока клюнет», — удивила Ротару.

Любит свою дачу в Болгарии и певица Лолита Милявская, но, увы, она ей сейчас не доступна из-за ограничительных мер. А пока выезд за рубеж запрещен, эпатажная любимица публики решила наведаться в свой загородный дом в Подмосковье, где не была 9 месяцев. Здесь ее ждал неприятный сюрприз – люди, которых она наняла присматривать за котами устроили дома настоящий погром. Их пришлось уволить, а Лолита с нетерпением ждет рейсов до любимой Болгарии, скучая по огороду и собаке, которая осталась в этой солнечной стране.