Самая пьющая звезда: Лера Кудрявцева нашла себя в лидерах алкогольного рейтинга Интернета

На просторах сети появилась информация о том, что известная телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей медиаперсоной. Знаменитость полностью опровергла эти сведения. Кудрявцева уже два десятка лет вообще не притрагивается к горячительным напиткам. Исключением не являются даже праздники. Звезда уже отреагировала на сообщения о зависимости на своей странице в Instagram.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет , совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И еще на первом месте!», — с возмущением написала Кудрявцева.

Впрочем, звезда заявила, что у нее иногда появляется желание уйти в отрыв и упасть «мордой в салат». Однако, телеведущая предпочитает держать себя в руках. Примечательно, что в лидерах скандального списка женщин-алкоголичек из шоу-бизнеса находятся также российская телеведущая Лариса Гузеева, британская певица Адель, американская актриса, обладательница премии «Оскар» Мелани Гриффит и другие.