Готов дать бой: Илон Маск не прочь подраться с Джонни Деппом

Не утихает скандал между основателем компании Tesla Илоном Маском и звездой Голливуда Джонни Деппом. На этот раз бизнесмен рассказал, что готов встретиться с оппонентом в октагоне.

«Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать», — заявил инженер изданию The Mirror.

Cтоль смелое заявление Маск сделал после того как в суде появился текст переписки между Деппом и его близкими товарищем Кристиану Карино. В нем актер заявляет, что готов отрезать основоположнику компании Space X гениталии.

Напомним, конфликт между соперниками произошла на фоне разрыва между Деппом и актрисой Эмбер Херд. Несколько дней назад юристы, представляющие звезду «Пиратов Карибского моря» обвинили Херд в изменах. Якобы она крутила роман все с тем же Илоном Маском будучи в отношениях с Деппом. Актриса же все нападки отрицает. Любовницу поддержал и сам миллиардер. Он заявил, что пока его новая пассия была в браке, об интрижках не могло быть и речи.

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Кстати, звездная ячейка образовалась в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016-го, Эмбер подала на развод. Сразу после подачи документов, актриса публично заявила, что муж злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также регулярно избивает ее. Депп обвинил Херд в клевете и через суд потребовал 50 миллионов рублей за моральный ущерб.

Но злободневная тема с жертвой домашнего насилия перевернулась с ног на голову, когда в сети появилась запись разговора Эмбер с неизвестным собеседником. В беседе Херд призналась что это она регулярно поколачивала мужа.