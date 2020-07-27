Стивен Сигал планирует запустить бизнес в России

Голливудский актер Стивен Сигал приехал в Бурятию 21 июля. Он планирует познакомиться с культурой и традицией старообрядцев, посетить озеро Байкал и Иволгинский дацан. Также артист заинтересован приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар».

«Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Бурятии.

Разработкой бизнес-проекта Сигал занимался 40 лет.

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Напомним, впервые в Россию голливудский актер приехал в начале 90-х годов. В 2016-м получил российское гражданство. Паспорт звезде боевиков лично вручил Владимир Путин.

В том же году Стивен Сигал впервые появился на российском телевидении. Вместе с женой они стали героями одного из ток-шоу. В 2017 году актер вновь приехал в Россию, чтобы записать песню с Эмином Агаларовым. Композиция Boogie man вошла в первый дуэтный альбом Эмина «Прости, моя любовь».