Экс-участница «Дома-2» воспользуется услугой партнерских родов

За семь месяцев беременности Мария Петровская набрала всего четыре килограмма. Она придерживается всех рекомендаций врача и правильно питается. Токсикоз обошел стороной экс-участницу первого сезона «Дома-2». Пол будущего малыша Петровская держит в тайне от своих поклонников. А вот то, что любимый человек уже сделал ей предложение руки и сердца, не скрывает. Избранником Марии стал бизнесмен по имени Михаил.

«Конечно, Миша счастлив, что станет папой. Мы уже присматриваем малышу кроватку, пеленальный столик. Кстати, муж хочет, чтобы мы рожали вместе, поэтому воспользуемся услугой партнерских родов», — заявила Петровская «СтарХиту».

Засиживаться в декрете экс-участница реалити-шоу не собирается. В планах у Петровской запустить линию косметики для волос под собственным брендом.

Напомним, на знаменитую телестройку Петровская пришла в 2004 году. Однако надолго не задержалась. Уже в 2005 Мария покинула «Дом-2» и занялась собственным делом. В 2017 году открыла салон красоты в центре Москвы.