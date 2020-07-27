Штурм заявила, что сын Бари Алибасова готов его похоронить

Известный продюсер Бари Алибасов проходит лечение в психиатрической клинике. Певица и подруга основателя группы «На-На» Наталья Штурм заявила, что он оказался там из-за собственного сына. Звездный наследник любыми способами хочет получить как можно больше славы.

«Заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу, лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого. Сначала с «Кротом» раскрутил тему, теперь начал следующую. А на чем Бари-младшему еще пиариться?» — рассказала Штурм порталу Sobesednik.ru.

По мнению Натальи, Бари-старшего нужно оградить от общения с собственным сыном.

Напомним, в психиатрическую клинику Алибасов попал в конце июня. Сообщалось, что на фоне злоупотребления алкоголем у него развился амнестический синдром. Позже сын продюсера рассказал о необратимых нарушениях коры головного мозга у Бари Алибасова.