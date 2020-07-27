«Седина в бороду — бес в ребро»: 50-летний Григорьев-Аполлонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Накануне рыжий «Иванушка» отпраздновал 50-летие, многие гости праздника отметили, что музыкант в последнее время расцвел и стал выглядеть моложе. Вполне вероятно, что на недавно разведенного мужчину повлияла его юная пассия. Как оказалось, певец теперь живет не один.

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет», — разоткровенничался с КП продюсер Игорь Матвиенко.

Он считает, что это благо для звезды. Кроме того, данный факт говорит о том, что Андрей находится в великолепной физической форме.

К своему новому роману солист коллектива «Иванушки International» относится серьезно. И время самоизоляции в своей квартире в Сочи он провел именно с новой любимой. Сейчас он даже задумывается о маленьких детях.

«Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро», — честно сказал Матвиенко.

Отметим, что со своей бывшей супругой Марией Григорьев развелся в сентябре прошлого года. Вскоре она вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, подарив ему полгода назад наследника. С Григорьевым-Аполлоновым у них родилось двое детей – 11-летний Артемий и 15-летний Иван.

Именно Маша первой рассекретила появление новой пассии у экс-супруга, обозначив ее коротко «брюнетка» в документальном фильме канала «Муз-ТВ», который был снят к юбилею музыканта. Бывшая жена «Иванушки» благосклонно восприняла известие о его романе и даже попросила экс-благоверного познакомить с ней, чтобы помочь выстроить с ним отношения.