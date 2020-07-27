«Муж в дверь, жена в Тверь»: Гузеева обнародовала своего любимого и это не супруг

Ранее актриса уже писала о своем неравнодушии к этому мужчине.

Лариса Гузеева удивила своих поклонников неожиданными кадрами. Ведущая программы «Давай поженимся!» запечатлела свой визит к приятному во всех смыслах мужчине. При этом честно призналась, что неравнодушна к нему.

Находясь на впечатляющем балконе роскошной квартиры, актриса снимала все проиходящее на камеру.

«Муж в дверь, жена в Тверь. Я в гостях у своего любимого. Привет! Слушайте, он сделал прямо Ессентуки… Господи, а вид какой! Слушай, роднулик, живешь кучеряво, прямо так красиво, все в цветах. А кто убирается у тебя?» — сказала она.

Услышав, что это делает некая девушка, она пригрозила своему собеседнику: «Смотри мне»! И назвала его «любимкиным».

В кадре Ларисы засветился актер Эвклид Кюрдзидис, с которым она некогда вместе выходила на сцену фестиваля «Хрустальный источник». Ранее звезда называла его «любимый друг», но в этот раз Гузеева решила немного заинтриговать публику и упустить второе слово в его характеристике.