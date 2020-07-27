Невестку Орбакайте запечатлели на улице с младенцем

Ранее Алена Краснова заявляла, что не планирует детей в ближайшее время.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже три года счастлив в браке с Аленой Красновой. С девушкой молодой музыкант познакомился на бывшей даче Примадонны у Истры.

Он много лет ухаживал за тогда еще школьницей, а возлюбленная никак не могла решиться на серьезные отношения. В какой-то момент она даже решила навсегда расстаться с ним, но, подумав, вновь стала с ним общаться, а потом и вовсе согласилась выйти за парня замуж.

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В настоящий момент пара выглядит невероятно счастливой, явно наслаждаясь обществом друг друга. А ту знаковую дачу знаменитая бабушка подарила влюбленным в качестве свадебного презента. Именно здесь они провели время самоизоляции, плавая в бассейне, устраивая барбекю, катаясь на велосипедах, роликах и скейтах.

Сейчас Алене уже 23 года, а Никите – 29, многие считают, что молодым пора задуматься о наследниках. Поэтому, увидев в Сети кадры с невесткой Кристины Орбакайте, держащей младенца на руках кое-кто обрадовался, решив, что девушка наконец-то родила малыша.

Увы, оказалось, что это всего лишь племянник, которого Краснова навестила накануне. Малыша зовут Мирон и звездная тетя его просто обожает.