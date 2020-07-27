«Напоследок»: муж Полины Гагариной показал красавицу-тещу

Совсем недавно фотограф сообщил, что расстался с супругой.

Дмитрий Исхаков обнародовал в своем блоге несколько фотографий с красавицей-тещей. И заявил, что теперь готов продвигать маму Полины Гагариной в качестве модели. Любопытно, что произошло это после его же заявлений о том, что он больше не живет с женой. Впрочем, официально супруги тоже не разводились.

«Мне невероятно повезло с тещей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок, открылась еще одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок», — написал он в Instagram.

Подчеркнем, что Дмитрий все-таки использовал формулировку «напоследок», то есть эти кадры – нечто вроде прощания с прошлой семьей. Однако ими же фотограф решил открыть новую главу сотрудничества с мамой певицы, как с моделью. По его словам, он уже представляет ее как агент для съемок.

Отметим, что мама Гагариной не случайно имеет редкую стать и грацию, она профессиональная танцовщица, некогда работала в Афинах в составе балета «Алсос». Именно поэтому свое детство звезда провела в Греции, о чем нередко рассказывала в СМИ.