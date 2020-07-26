Мамина русалочка: Лиза Галкина в купальнике с рюшами поплавала с братиком в море

Шестилетние Гарри и Лиза Галкины с юных лет занимаются плаванием, также как и дети других знаменитостей: сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон, дочка Екатерины Климовой и Гелы Месхи — Белла, наследница Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова — Мария. Свое умение держаться на воде и совершать различные кульбиты и трюки отпрыски Аллы Борисовны продемонстрировали во время одного из летних путешествий. На личной страничке в Instagram Максим Галкин поделился видеороликом с малышами, запечатлев их на пляже. Лиза предстала перед объективом камеры в купальнике с рюшами, длинные белокурые локоны кроха убрала под шапочку для плавания. Таким образом, заплетенные в косы волосы не мешали ей на воде.

Супруг 71-летней Аллы Пугачевой не скрывает, что он гордится своими малышами. В одном из интервью Максим признался, что двойняшки растут в гармоничной атмосфере. При них никто и никогда не выяснял отношений, не ссорился. Поэтому они такие счастливые и абсолютно беззаботные, уверен шоумен.