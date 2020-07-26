«Мои страдания и боль завершились»: умершая от рака спортсменка оставила пронзительное письмо семье

Джемма Сиссон сделала все возможно для того, чтобы поддержать своих близких. Узнав о том, что медики диагностировали у нее онкозаболевание девушка не стала падать духом и отчаиваться. Она не только вела борьбу с этим страшным недугом, но и старалась приободрить других неизлечимо больных людей. Считая, что в мире нет ничего невозможного и только искренняя вера в лучшее может стать тем лекарством, которое убережет сознание от лишних тревог и волнений. О своем диагнозе бодибилдерша узнала еще два года назад в 2018-м. С тех пор она прошла несколько курсов терапии. После лечения спортсменке действительно стала лучше, но добиться ремиссии Джемме так и не удалось. Ее болезнь быстро прогрессировала, поражая внутренние органы. Понимая, что ей осталось недолго, Сиссон решила написать близким письмо. Позже эти строки появились в личном профиле покойной спортсменки.
В самом начале своего пронзительного послания к семье Джемма написала: «Если вы читаете это, значит, я все-таки умерла». Подписчики девушки заверили, что едва смогли сдержать слезы, читая эти строки. Их впечатлила ее стойкость и доброта.
Сиссон уточнила: она надеется на то, что ее история сможет помочь другим пациентам. А своим родным девушка решила передать, что теперь после смерти ее страдания наконец-то прекратились и она смогла упокоиться. Джемма уточнила, что жизнь очень коротка и ее нужно ценить.
«Мои страдания и боль наконец завершились и я покоюсь с миром», — добавила девушка в своем письме.
Как выяснилось, последние дни жизни бодибилдерша провела в хосписе.