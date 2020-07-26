«Мои страдания и боль завершились»: умершая от рака спортсменка оставила пронзительное письмо семье

Джемма Сиссон знала, что ей осталось недолго. Девушка заранее написала письмо своим близким, решив, что такое послание станет для них своего рода утешением после ее кончины.

Джемма Сиссон сделала все возможно для того, чтобы поддержать своих близких. Узнав о том, что медики диагностировали у нее онкозаболевание девушка не стала падать духом и отчаиваться. Она не только вела борьбу с этим страшным недугом, но и старалась приободрить других неизлечимо больных людей. Считая, что в мире нет ничего невозможного и только искренняя вера в лучшее может стать тем лекарством, которое убережет сознание от лишних тревог и волнений. О своем диагнозе бодибилдерша узнала еще два года назад в 2018-м. С тех пор она прошла несколько курсов терапии. После лечения спортсменке действительно стала лучше, но добиться ремиссии Джемме так и не удалось. Ее болезнь быстро прогрессировала, поражая внутренние органы. Понимая, что ей осталось недолго, Сиссон решила написать близким письмо. Позже эти строки появились в личном профиле покойной спортсменки.

В самом начале своего пронзительного послания к семье Джемма написала: «Если вы читаете это, значит, я все-таки умерла». Подписчики девушки заверили, что едва смогли сдержать слезы, читая эти строки. Их впечатлила ее стойкость и доброта.

Сиссон уточнила: она надеется на то, что ее история сможет помочь другим пациентам. А своим родным девушка решила передать, что теперь после смерти ее страдания наконец-то прекратились и она смогла упокоиться. Джемма уточнила, что жизнь очень коротка и ее нужно ценить.

«Мои страдания и боль наконец завершились и я покоюсь с миром», — добавила девушка в своем письме.

Как выяснилось, последние дни жизни бодибилдерша провела в хосписе.