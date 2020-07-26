Ким Кардашян после заявлений о биполярном расстройстве супруга обратилась к бракоразводным юристам

Похоже, что испытание пандемией не выдержала еще одна звездная пара. Разлад произошел в семье модели Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста.

Музыкант, решивший баллотироваться в президенты США, заявил, что хочет развестись со своей супругой, поскольку она пытается упечь его в психиатрическую клинику. Об этом он написал в личном блоге, но вскоре удалил сообщение. Позже последовало уже заявление Ким, которая утверждала, что у ее благоверного на самом деле не все в порядке с головой, пишет издание NZ Herald. По ее словам, мужчина страдает биполярным расстройством.

Теперь расстаться со своим супругом решилась и сама Кардашян и даже наняла юристов, которые специализируются на бракоразводных делах. Пока процесс не пущен в производство, потому что звезда решила повременить и подождать, когда дела супруга немного стабилизируются и придут в норму.

Отметим, что пара состоит в браке шесть лет, они воспитывают четверых детей.