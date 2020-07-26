Маленькая модель: годовалая дочь Кудрявцевой позировала в стильном деним-луке с лампасами

Лера Кудрявцева поделилась красочным фотокадром со своей полуторагодовалой наследницей Машенькой. Малышка как профессиональная модель красиво позировала перед камерой, стоя к объективу в пол оборота и загадочно смотря в сторону фотографа.

Для мини-фотосессии маленькая звездочка примерила красное худи с джинсами из классического денима с лампасами в тон. Кроссовки идеально совпадали по цвету с одеждой.

Отметим, что ранее о моде на джинсовую ткань Teleprogramma.pro рассказывал эксперт моды Владислав Лисовец. А Эвелина Хромченко подчеркивала, что лампасы актуальны не только в этом сезоне, они останутся в гардеробах женщин и коллекциях кутюрье фактически навечно, поскольку уже являются классикой. Выбирая наряды со стильными полосами по бокам, пришедшим к нам из форменной одежды, люди фактически обречены на успех. Любопытно, что теперь лампасы можно увидеть не только на брюках, но и юбках и даже жакетах.