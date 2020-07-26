На стиле: Навка в топе Gucci и укороченных слаксах молочного цвета посетила с подругами галерею

Брендовый элемент гардероба стоит в интернет-магазинах от 40 до 65 тысяч.

Татьяна Навка посетила музей изобразительных искусств имени Пушкина. Ее сопровождали подруги, в числе которых оказалась Марина Юдашкина, супруга известного российского кутюрье Валентнина Юдашкина.

«Оказывается, на данный момент, у нас одна из самых лучших коллекций импрессионизма и постимпрессионизма в мире: экспозиция пушкинского включает шедевры живописи Моне, Матисса, Ван Гога, Дега, Сезанна и других не менее знаменитых художников! Невероятное эстетическое удовольствие при созерцании мастерства передачи света и тени, концентрации внимания на мелких деталях, перехода цветов вблизи и вдали, и разгадывании заложенного в них смыла. Я в восторге!» — поделилась она впечатлениями.

Для выхода в свет фигуристка предпочла стиль кэжуал, примерив укороченные брюки слаксы молочного цвета с черным топом Gucci. Этот элемент гардероба хоть и выглядит достаточно повседневно, имеет совсем не повседневную для обывателей стоимость. В интернет-магазинах его цена варьируется на распродажах от 40 тыс. рублей и достигает приблизительно 65 тыс. рублей.

Образ спортсменка завершила накинутым на плечи жакетом цвета кофе с молоком с трендовыми золотистыми пуговицами, заимствованными из стиля 90-х. В тон топу Навка подобрала уютные мюли из черной кожи.