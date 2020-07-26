«Красавица!»: муж Гагариной не смог сдержать эмоций, увидев похорошевшую дочь Гузеевой

Фотограф Дмитрий Исхаков сейчас практически холостой мужчина, ведь недавно он официально признал, что больше не живет со своей супругой Полиной Гагариной. На правах свободного мужчины он открыто раздает комплименты девушкам в Сети.

Вот и на этот раз благоверный певицы (практически экс) не смог удержаться и выразил свой восторг по поводу 20-летней дочери Ларисы Гузеевой. Девушка какое-то время экспериментировала со своей внешностью – стригла и красила волосы, примеряла неформальные наряды. Но, видимо, сейчас внутренние бури и конфликты наследницы ведущей «Давай поженимся!» улеглись, и она превратилась в красавицу с модельной внешностью. Звезда «Жестокого романса» показала фото с похорошевшей дочкой у себя в Instagram.

Снимок имел эффект разорвавшейся бомбы. Дмитрий Исхаков сразу же поставил три значка эмодзи «огонь». «Ох и хороша Лелечка», — написала Алика Смехова. «Как же хороша», — поддержала Глюкоза. «Красавица! Ангела хранителя ей», — пожелала Татьяна Арнтгольц.