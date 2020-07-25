«Каждый пиарится, как может»: бывший муж Порошиной ответил на обвинения в домогательствах

Своей вины в произошедшем с блогером Гоша Куценко не видит.

Бывший супруг актрисы Марии Порошиной Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах. Накануне в пятницу, 25 июля, блогер TikTok по имени Алина обнародовала переписку с артистом, в которой тот якобы предлагал девушке уединиться с ним в закрытом номере отеля. Когда пострадавшая отказалась ехать к Куценко, тот еще четыре часа пытался уговорить ее, чтобы она появилась перед ним. На обнародование данных Гоша согласился, что вызвало еще большее недоумение Алины.

Спустя сутки актер внес ясность в происходящее. Собеседницу Куценко обвинил в пиаре и заявил, что уже не первый год пытается привлечь внимание общественности к проблеме харассмента с помощью фильмов.

«Я скажу одно – каждый пиарится, как может. Что примечательно, что мы уже год пишем сценарий на тему харассмента. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — постарался отшутиться он.

В Сети, тем временем, комментирующие выбирают стороны. Одни заявили, что поддерживать артиста в текущей ситуации – как минимум, некорректно. Другие же заявили, что рассказавшая обо всем Алина банально «хайпится». «У девочки ЧСВ. Прям все звезды ее хотят», «Ситуация – кошмар! Жаль, что именно вы в нее попали», «Многие хотят пропиариться на талантливых людях. Гоша-держись», — постарались поддержать своего любимца они.