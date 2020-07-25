«Унизил родного отца»: Садальский резко прошелся по Никите Высоцкому из-за новой «головы» у памятника его отца

На этой неделе в Сети появились изображения нового памятника Владимиру Высоцкому, которые вызвали скандал в обществе. Оказалось, что автор скульптуры Александр Рукавишников, который 35 лет назад установил монумент, решил его преобразить. Получилось, по мнению народа, не очень: «старую» голову «отрезали», взамен поставили другую, с «кривым ртом», по замечанию актера Стаса Садальского.

Сын легенды Никита Высоцкий оправдал поступок тем, что теперь на могиле отца стоит именно тот памятник, который и был задуман изначально.

Садальский, в свою очередь, обрушился на Никиту Владимировича:

«Ему не на мнение Садальского плевать, ему на память плевать. Действительно, что случилось-то? Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым» — резко отреагировал артист в своем Instagram.

Исполнитель роли «Кирпича» в фильме «Место встречи изменить нельзя» обвиняет именно наследника Высоцкого в том, что памятник стал совсем не похож на оригинал. «Забыл сын самое главное — его отец принадлежит не только ему» — сокрушается Садальский. И задается вопросом, что же скажут потомки.