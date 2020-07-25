Возлюбленная сына Королевой и Глушко высказалась о его появлении на публике с другой девушкой

Экс-участница «Дома-2» Мария Слугина не удивилась тому, что Архип Глушко был замечен за флиртом с эффектной девушкой.

Наташа Королева и Сергей Глушко гордятся своим сыном Архипом. Молодой человек в 2017 году вернулся на родину из США. Он возмужал и стал еще больше походить на отца. В этом году ему исполнилось 18 лет. Однако сердце обаятельного парня уже не свободно. Год назад он стал встречаться с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Отношения молодых людей не стабильные. Они несколько раз сходились и расходились.

Недавно Архип снова стал встречаться с 23-летней моделью. Родители не имеют ничего против отношений своего наследника. Не успели поклонники обрадоваться воссоединению двух сердец, как парень был замечен на публике с другой девушкой в обнимку. Сын Королевой посетил концерт для выпускников, который прошел в парке Горького. Хейтеры сразу стали писать Марии, злорадствуя, что она не удержала возле себя перспективного молодого человека.

Однако накануне Слугина пожаловалась, что заболела. Девушка плохо себя чувствовала, поэтому и не пошла с возлюбленным на концерт. Когда с ней связались журналисты, то она не удивилась тому, что Архип был с другой девушкой. Особого беспокойства девушка не показала.

«Я прекрасно знаю этих девочек, которые вчера с ним были. Это его друзья, подружки, с которыми он давно дружит. Поэтому не нужно придумывать романы на пустом месте. Недоброжелатели это прекрасно делают», — высказалась Мария, пишет «СтарХит».

Сама она лишь недавно вышла в свет после карантина. Несколько дней назад бывшая участница телестройки посетила мероприятия Никаса Сафронова, которое было направлено в поддержку врачей, спасавших людей от коронавируса.