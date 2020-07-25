«А у нас мальчик!»: Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой

Яна Поплавская недавно отметила 53-летие. Известная актриса, которая прославилась еще в детстве, когда сыграла главную роль в картине «Про Красную Шапочку» 1977 года. Теперь у артистки есть взрослый сын Клип Поплавский, который стал режиссером. Он в 2015 году женился на Евгении Остряковой. Ходили слухи, что супруги развелись, но эта информация не подтвердилась. А 24 июля в звездной семье произошло пополнение.

Яна в соцсети сообщила, что ее старший сын стал отцом. У Клима и его возлюбленной родился сын. Трогательными фото из роддома актриса поделилась в соцсети. На них запечатлены первые мгновения жизни ее внука. Клим держал на руках новорожденного малыша. Он также позировал на фото с супругой, которая выглядела счастливой, хоть и пережила непростой и очень интимный процесс. Малыш родился с ростом 53 см и весом 3 килограмма 710 грамм.

«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!», — похвасталась артистка.

Поклонники принялись поздравлять звезду и ее сына с невесткой. «Поздравляю! Тоже хочу быть бабочкой… надеюсь очень», «Яночка! Ну вот и свершилось! Присвоенно великое звание бабочка!», «Какое счастье, с пополнением! С почётным званием, бабушка Яна!» — прокомментировали пост подписчики.

Поплавская призналась, что имя ребенку еще не придумали, но она готова стать для него самой лучшей бабушкой. Напомним, что также у артистки есть еще один сын Никита, которому скоро исполнится 24 года.