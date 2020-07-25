«Это все ложь и кошмар»: Гаркалин опроверг сообщения о травме

Ранее появлялась информация, что 66-летний народный артист доставлен в клинику с изрезанным лицом.

66-летний актер и театральный педагог Валерий Гаркалин опроверг сообщение о полученных травмах. Ранним утром в субботу, 25 июля, сразу несколько СМИ сообщили, что артист был экстренно доставлен в больницу с травмами: у всенародного любимца было изрезано лицо, а также наблюдался ушиб головы. Коллеги медлить с вызовом врачей не стали: прибывшие на место врачи поспешили забрать Гаркалина в больницу. Тогда же сообщалось, что причиной случившегося стало неудачное падение.

Не прошло и часа, как сам Гаркалин собственную госпитализацию опроверг. В беседе с ТАСС Валерий назвал тему «ложью» и заявил, что чувствует себя прекрасно.

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«Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров, счастлив», — передает его слова информпортал.

Напомним, в феврале 2020 года Гаркалин оказался в медицинском учреждении из-за проблем с дыханием. Тогда у актера диагностировали воспаление легких. С ним Валерий пробыл под наблюдением медиков неделю.