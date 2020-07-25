18-летний сын Тарзана и Королевой пришел на выпускной от «Муз-ТВ» с новой девушкой

18-летний сын певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко завел новую девушку. До недавнего момента Архип встречался с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной: влюбленные дважды расставались, но затем сходились вновь. Маша периодически баловала Архипа сюрпризами: устраивала для него совместные фотосессии в зимнем лесу, заказывала сладости и публично признавалась в любви.

В пятницу, 24 июля, Глушко вместе со знаменитой матерью прибыл на выпускной, организованный МУЗ-ТВ в столичном парке Горького. Планировалось, что юноша выйдет на сцену вслед за Королевой в составе квартета и исполнит одну из своих песен. Ожидал Глушко появления на сцене за кулисами: там же он обнимал миниатюрную девушку. Дама появилась на мероприятии в золотистом платье с сеточкой и черном кардигане.

Примечательно, что от бывшей пассии Глушко в социальных сетях не отписался, чего нельзя сказать о самой Марии. Судя по всему, после расставания молодым людям сохранить добрые отношения не удалось.