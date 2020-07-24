Неизменная классика: солистка «2 Маши» Мария Зайцева облачилась в белоснежный костюм оверсайз на мероприятии «Муз-ТВ»

Солистка отечественной молодежной группы «2 Маши» Мария Зайцева появилась на столичном выпускном вечере в трендовом белоснежном костюме оверсайз. В пятницу, 24 июля, в парке Горького стартовало торжественное открытие главного выпускного города. Трансляцию мероприятия вел канал «Муз-ТВ».
Звездной ведущей вечера стала Анна Семенович – певица промелькнула за кулисами, практически не обмолвившись ни словом с коллегами и журналистами.
Открывали же вечер «2 Маши». Мария Шейх и Мария Зайцева облачились в контрастные костюмы. Последняя выбрала белоснежный брючный вариант – неизменно актуальная вещь для лета-2020. В похожих недавно также появлялись Саша Савельева, Ани Лорак и другие.
Дополнила Мария образ шелковым топом на несколько размеров больше. Шейх использовала более родной для себя вариант – черные объемные штаны, черную кожаную куртку и водолазку в тон.
За кулисами девушки признались, что, несмотря на то, что окончили школу много лет назад, сегодня они вновь чувствуют себя выпускницами. Кроме того, выяснилось, что о публичной карьере обе мечтали едва ли не со школьной скамьи: вдохновляли артисток занятия танцами и талант Майкла Джексона.
Напомним, недавно одна из солисток группы стала мамой. Мария Шейх родила дочь.