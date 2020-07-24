«Все живы, здоровы»: экс-звезда «Дома-2» Ольга Ветер поделилась подробностями ДТП с ее участием

Накануне звезда проекта «Дом 2» Ольга Ветер ехала за покупками в торговый центр. Но шопинг не случился – машина под управлением экс-участницы реалити-шоу вылетела на тротуар.

«Пешеходов не было, слава Богу. Меня просто выбросило на тротуар, в столб, а ведь там могли стоять люди», — рассказала телезвезда на своей странице в Instagram.

Ветер поделилась, что сама она получила ушибы рук и груди, заработала синяк на коленке, сильно ударилась шеей. Сейчас Ольга чувствует себя хорошо. Однако, в тот день эмоции били через край. Девушка сетовала, что провела на месте ДТП почти семь часов и у нее при себе не было «лишнего бабла». В своем видеообращении Ольга Ветер упомянула, что получила в тот вечер от подписчицы 500 рублей.

«На ремонт машины — капля в море. Это так мило, спасибо вам большое», — поблагодарила девушку Ветер.

Что же касается автомобиля, то по словам телезвезды, «его больше нет».

Но вряд ли бывшая участница популярной телестройки сильно горюет. Ведь знаменитость владеет магазином корейской косметики и никогда не жаловалась не бедность.

Напомним, Ветер воспитывает сына от еще бывшего участника «Дома-2» Глеба Жемчугова.