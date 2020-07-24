«Поздравлялки от Наталки»: Королева рассказала о новом бизнес-проекте

Звезда российской эстрады Наташа Королева нашла новый способ подзаработать. На своей странице в Instagram певица рассказала подписчикам, что намерена открыть онлайн-магазин для поздравлений. «Поздравлялки от Наталки» — так окрестила свое детище певица.

«Ты отправляешь видюшку своему лучшему другу, а может подруге, а может маме, а может бабуле, и она совершенно не ожидает увидеть такое классное зажигательное видео-поздравление от меня, от ее любимой артистки», — рассказала в микроблоге Королева.

Многие фолловеры тут же оценили инициативу звезды. Некоторым эта идея явно пришлась по вкусу. Так что вполне вероятно, что отбоя от клиентов «Поздравлялок» не будет.

«Кстати хорошая идея с поздравлениями! Очень креативно!»«Какая вы молодец! Это супер новость», «Получить поздравление от любимого артиста — это и правда незабываемо. Особенно для фанатов!» — восхитились подписчики.

Кстати Королева и ее муж Сергеей Глушко (Тарзан) вместе владели несколькими салонами красоты, а также спортзалом. Но в период пандемии их пришлось закрыть. Звездная семья потерпела серьезные финансовые убытки.