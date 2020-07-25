Смерть друга: Брэд Питт переживает тяжелую утрату

Личные проблемы давят на голливудского актера Брэда Питта тяжелым грузом.

На днях стало известно, что товарищ актера известный — фотограф Сол Флетчер — покончил с собой. Правоохранительные органы пока осторожно комментируют случившееся, но газеты уже выдвигают версии.

Как сообщает немецкое издание Blick, фотограф перед суицидом убил свою жену. Причем, сразу после преступления набрал номер дочери и сообщил о случившемся. Девушка, находящаяся в состоянии шока, позвонила в полицию.

Прибывшие в особняк Флетчера патрульные, обнаружили в комнате тело его супруги. Женщина умерла от большой потери крови. На груди и животе были отчетливо видны следы ножевых ударов. Хозяина в доме не оказалось.

Лишь на следующий день полицейские отыскали фотографа. Он лежал на берегу озера неподалеку от своих апартаментов и не подавал признаков жизни. О причинах смерти Сола Флетчера пока не сообщается.

Журналисты гадают, что же могло толкнуть успешного и жизнерадостного деятеля искусства на столь чудовищные поступки. Сам Брэд Питт пока молча переживает скорбь. Со СМИ на тему смерти друга актер пока не общался.