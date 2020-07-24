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«Похожа на молодую бунтарку»: поклонники оценили новую тату Марии Мироновой

Актриса отступила от скромных и романтических образов и набила змею на шее.

«Похожа на молодую бунтарку»: поклонники оценили новую тату Марии Мироновой
Мария Миронова. Фото: "Экспресс-газета"/ Борис Кудрявов

Дочь легендарного Андрея Миронова актриса Мария Миронова опубликовала в stories своего Instagram снимок, где во всей красе продемонстрировала новый рисунок на теле. Изображение змеи, как посчитали некоторые фанаты, как ничто другое наглядно демонстрирует внутренний мир Мироновой – любознательность, интерес к жизни, достижение новых высот и любопытство.

Мария Миронова
Мария Миронова продемонстрировала тату на шее. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

«Похожа на молодую бунтарку», «Великолепно смотрится», «Очень дивно», — написали фолловеры.

Кстати, на днях  исполнится ровно 9 месяцев младшему сыну 46-летней актрисы Федору. Лицо ребенка Мария пока показывать не спешит.

Это уже второй ребенок в семье Мироновой, и как неоднократно заявляла сама актриса, старший сын Андрей, находится на седьмом небе от счастья. Ведь у него, наконец, появился младший братик.

«Он обожает брата, но у меня есть няня, поэтому я пока справляюсь без его помощи», — рассказывала ранее Миронова изданию «7 дней».

Что касается татуировки, то теперь поклонники гадают, продолжит  ли актриса эксперименты с тату, или ограничится лишь одной.

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