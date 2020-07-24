«У него были на меня планы»: блогер из TikTok обвинила Гошу Куценко в домогательствах

Девушка по имени Алина заявила, что многодетный отец зазывал ее к себе в закрытый отель.

Популярный блогер из TikTok обвинила знаменитого актера Гошу Куценко в домогательствах. За всю свою жизнь артист был женат дважды: первой супругой Гоши стала коллега по цеху Мария Порошина. Позже Куценко узаконил отношения с фотомоделью Ириной Скриниченко. Куценко воспитывает трех дочерей – Полину, Евгению и Светлану. Первая, к слову, является практически ровесницей блогера.

В личном микроблоге пострадавшая Алина рассказала, что познакомилась с Куценко через Instagram – Гоша якобы сам написал ей. Стороны договорились встретиться в кафе, а в назначенный день актер написал Алине с предложением приехать к нему в закрытую гостиницу «на полчасика». Подобный поворот событий девушку немало смутил, поэтому она поспешила отказаться, однако, Куценко сдаваться не собирался. Гоша начал писать девушке, завлекая ее приехать различными способами.

«Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается — для него это палево. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы», — растолковала она.

Как выяснилось позже, Алина приняла решение озвучить все произошедшее с разрешения самого Куценко. Правда, дама пообещала, что осуждать в публичном поле человека не будет, но обещание свое нарушила.

Свою позицию пострадавшая аргументировала тем, что хотела бы внести свою лепту в мужское понимание – если девушка сразу говорит «нет», то это означает исключительно отказ.

Сам Куценко на скандал вокруг своей фамилии пока не отреагировал. Судя по всему, актер все же не ожидал такого ажиотажа вокруг своей персоны.