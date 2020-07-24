Фонд кино требует от продюсера фильма «Герой» с Петровым и Машковым 80 млн рублей

Создание боевика «Герой» режиссера Карена Оганесяна с участием российских звезд Александра Петрова, Владимира Машкова и Светланы Ходченковой обошелся в кругленькую сумму – 250 миллионов рублей.

80 миллионов из них представитель компании «Медиа Арт Студио» Вера Афанасьева заняла у Фонда кино, обязуясь вернуть все до копейки после проката. Надеялись и верили творцы, что картина соберет крупные суммы. Но в итоге, если фильм и не провалился полностью, то результаты явно не оправдали ожидания продюсеров. Вместо запланированных 750(!) миллионов, «Герой» получил лишь 178.

Фонд хочет свои деньги назад и уже обратился в суд, сообщает Telegram-канал Мash. Вот только у Афанасьевой свое видение ситуации. Она подала встречный иск. По словам продюсера, договор поручительства уже прекращен, поэтому возвращать деньги она не планирует. Точку в споре должен поставить судья.

Напомним, что по сюжету фильма главный герой — Андрей попадает в крутой водоворот событий и вынужден скрываться от очень нехороших людей, которые поставили своей целью отправить центрального персонажа в мир иной.