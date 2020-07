Скандальная книга Меган Маркл и принца Гарри выйдет в августе

Над биографией работали герцог и герцогиня Сассекские, а также журналисты. Она будет называться Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family и появится в магазинах уже в следующем месяце. Читателям поведают скандальную историю «мегзита». В Букингемском дворце опасаются выхода в свет этой биографии.

«Представители королевской семьи сейчас не слишком активно общаются с Меган и Гарри. Нельзя предугадать, что будет после выхода биографии», — пишет Daily Mail.

Журналисты считают, что официальные представители Букингемского дворца вряд ли будут давать какие-либо комментарии. Именно поэтому на страницах издания Меган хочет отыграться на всех, кто был против нее.

Принц Гарри также оказался в неудобном положении.

Поклонники герцогини Сассекской считают, что книга станет главным бестселлером этой осени.

Еще одна книга о жизни звездной пары уже вышла в свет. В конце июня Колин Кэмпбелл представила произведение «Меган и Гарри: Настоящая история». Автор близка ко всей королевской семье. Ранее она писала биографии принцессы Дианы и Елизаветы II. По мнению писательницы, Маркл допустила ошибку, когда пошла на конфликт с представителями Букингемского дворца. А Гарри настолько без ума от супруги, что потакает ей во всем и соглашается с самыми необдуманными вещами.