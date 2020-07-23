«Было очень больно»: Юрий Антонов рассказал об операции на ноге

Юрий Антонов перенес срочную операцию на ноге в одной из московских клиник. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас 75-летний музыкант чувствует себя хорошо.
«Операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться. После операции было очень больно. Нога с каждым днем болит все меньше. Теперь предстоит длительная реабилитация. Врачи пока не отпускают домой. Лежу один в очень хорошей палате. Оперировал меня прекрасный хирург. Так что все прошло благополучно», — сообщил «КП» Антонов.
Певец отметил, что колено его мучило уже давно, именно поэтому вопрос нужно было решать кардинально.
Проблемы с ногой у Антонова появились еще в 2018 году. Тогда он неудачно упал, но, несмотря на предписания врачей, продолжал гастролировать. Позже понадобилась операцию на колене. Из-за этого артист отменил юбилейное выступление. В феврале 2020 года Юрию Антонову исполнилось 75 лет.