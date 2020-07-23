Клава Кока отметила день рождения в полиции

Сегодня певице и видеоблогеру исполнилось 24 года.

Полиция задержала Клаву Коку на одной из московских крыш. Именно там певица и видеоблогер праздновала свой день рождения. Об инциденте она сообщила на своей странице в инстаграм.

«У нас сейчас Клава Кока едет в отделение в свой собственный день рождения… Всё норм. Хорошо, что они любят трек «Покинула чат», — написала артистка.

На опубликованных фото рядом с певицей действительно находятся стражи порядка. Причину задержания она не обнародовала.

В день рождения Клава Кока не только взобралась на крышу здания, но и сменила имидж. Теперь у звезды лимонный цвет волос.