«Грозили вызвать полицию»: пьяный Тарасов устроил дебош на борту самолета

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета. Накануне футболист вместе с одноклубниками возвращался домой из Казани в Москву. На борт железной птицы Тарасов вошел в компании еще шести человек. В какой-то момент молодые люди перестали себя сдерживать, громко веселились, а позже начали выпивать. Недовольные пассажиры неоднократно обращались к бортпроводницам, чтобы те утихомирили спортсменов, но последние на увещевания не реагировали.

«Орали весь полет. Я нажимал кнопку вызова стюардов, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилету», — рассказал на личной странице в Twitter один из недовольных клиентов.

Приземление тоже не обошлось без эксцессов. Стоило лишь шасси коснуться посадочной полосы, как пассажиры услышали крик Тарасова, который обращался к одному из находящихся рядом людей. Спортсмен требовал, чтобы неизвестный прекратил снимать происходящее.

«Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли», — подвел черту пассажир.

Сам Тарасов на связь с журналистами и подписчиками пока не выходил. Не комментирует ситуацию и супруга Дмитрия – модель Анастасия Костенко.